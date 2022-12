Overvægt er associeret med en lang række af sygdomme, og nu viser ny dansk forskning, at overvægt allerede i barndommen øger risikoen for at udvikle både kronisk nyresygdom og 12 forskellige former for kræft i voksenlivet. Resultaterne stammer fra to nye studier, der har undersøgt hhv. sammenhængen mellem overvægt gennem barndommen og risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom i voksenlivet og overvægt gennem barndommen og risikoen for at udvikle en gruppe af 12 forskellige former for kræft i voksenlivet, herunder...