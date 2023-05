Personer med diabetes slås også ofte med smerter

Smerter i muskler og led udgør samlet set den største sygdomsbyrde i Danmark, og opmærksomheden fra læger, forskere og myndigheder er stigende. Nu viser ny dansk forskning, at personer med diabetes også ofte slås med smerter, og at det ikke bare går ud over deres livskvalitet, men også deres muligheder for fysisk aktivitet og for at gå på arbejde.