»Der er en risiko for vold i arbejdet med patienter på Afdeling for Hjertesygdomme på Hvidovre Hospital, og denne risiko kan forringe de ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt.« Så hård er dommen fra Arbejdstilsynet, som efter et tilsynsbesøg på hjerteafdelingen den 22. maj har udstedt et strakspåbud til Hvidovre Hospital. Det fremgår af en aktindsigt, som Dagens Medicin har fået adgang til. Det har dermed ikke været uden risiko at møde på arbejde for de...