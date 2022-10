Overlægeforeningen er bekymret for presset på radiologien

Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, er bekymret for det stærkt stigende arbejdspres, som mange radiologiske afdelinger på hospitalerne har oplevet de senere år. Det får lægerne til at søge væk og arbejde privat, i stedet for at fortsætte som fastansatte overlæger på offentlige hospitaler.

Når der kommer en faglig anbefaling, som klart siger, at der kun er omkostninger og ingen gevinst ved en given undersøgelse eller behandling, skal vi bede vores politikere om at respektere det Susanne Wammen, formand, Overlægeforeningen

Sådan lyder det fra overlægernes formand i en kommentar til Dagens Medicins artikler, hvor to radiologiske cheflæger fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i sidste uge advarede mod, at blandt andet stigende arbejdspres og mangel på speciallæger i radiologi truer mulighederne for at sikre alle patienter adgang til hurtig, kompetent og subspecialiseret radiologisk vurdering.

»Det skader arbejdsmiljøet, og det skader forskning og udvikling i det offentlige sundhedsvæsen, når medarbejderne rejser på grund af utilfredshed med arbejdsvilkårene. De fastansatte, som er tilbage, skal løse en masse andre opgaver, samtidig med at de får mindre i løn og er forpligtede til at tage vagterne. Det er ikke holdbart,« siger Susanne Wammen om den stadigt stigende personaleflugt blandt både læger og sygeplejersker til det private.

Hun efterlyser, at arbejdsgiverne i regionerne styrker indsatsen for at forbedre vilkårene for de fastansatte:

»Hvorfor ikke bruge nogle af pengene fra vikarkontoen til at fastansætte flere læger? Det kommer til at kræve en prioritering af, hvilke opgaver de radiologiske afdelinger skal løse, men det er ikke en umulig opgave,« siger Susanne Wammen.

Undgå negativ spiral

Én af de helt store udfordringer inden for radiologien er opgaven med at få uddannet et større antal speciallæger. Men selv om de seniorlæger, der skal uddanne den nye generation af speciallæger, selv har svært ved at afsætte tid til opgaven, mener Susanne Wammen ikke, at løsningen er at frigøre tid til at uddanne de hårdt tiltrængte ekstra radiologer ved at sende flere opgaver videre til private firmaer.

»Det er et problem, hvis vi i det offentlige sygehusvæsen siger, at de opgaver, som overskrider vores kapacitet, skal sendes videre til det private. I værste fald kan det øge presset yderligere på de radiologiske afdelinger, fordi de private firmaer får brug for at rekruttere endnu flere speciallæger til at løse opgaverne, og der kun er ét sted at hente dem, nemlig i det offentlige. Derimod vil det give mere mening at løfte alle ikke-lægelige opgaver væk fra radiologerne og dermed frigøre tid til f.eks. uddannelse af nye speciallæger,« siger Susanne Wammen.

Hun er enig med de to cheflæger, der i Dagens Medicin peger på, at presset på de radiologiske afdelinger bl.a. er vokset, fordi de øvrige afdelinger forventer, at patienterne bliver scannet som det første.

Det fører ifølge cheflægerne til et overforbrug af scanninger. Derfor er der brug for, at bl.a. akutafdelingerne styrker deres kompetencer til at tage den indledende, grundige vurdering af patienterne og derefter beslutte, om en scanning er nødvendig.

Politikerne mangler respekt for faglighed

Overlægernes formand peger desuden på, at det er vigtigt, at politikere og myndigheder har en realistisk vurdering af sygehusenes reelle kapacitet, når de skal træffe beslutninger om opgavefordelingen:

»Lige nu taler man meget om, at sygehusene skal levere bedre service, f.eks. i form af hurtigere scanninger til de praktiserende læger, samtidig med at sygehusene skal støtte det nære sundhedsvæsen. Jeg er enig i, at det er vigtige opgaver, som i mange tilfælde kan bidrage til hurtigere og bedre patientforløb. Men den slags beslutninger må altså ikke tages uden hensyntagen til, om sygehusene har ressourcerne. Og hvis de ikke har, må sygehusejerne (Danske Regioner, red.) og myndighederne være med til at træffe de nødvendige valg,« siger Susanne Wammen.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har med ‘Vælg Klogt’-initiativet sat fokus på, at det er de mest relevante opgaver, som skal prioriteres.

»Men vi kommer nok ikke udenom at bede de enkelte specialer om at se på, om det er relevant at lave undersøgelserne på den måde, de gør. Vi er nødt til at prioritere vores arbejde bedre,« siger Susanne Wammen.

Med den aktuelle valgkamp i tankerne kommer Susanne Wammen med en opfordring til politikerne.

»Når der kommer en faglig anbefaling, som klart siger, at der kun er omkostninger og ingen gevinst ved en given undersøgelse eller behandling, skal vi bede vores politikere om at respektere det,« siger Susanne Wammen.

