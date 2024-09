Når personer har behov for dialyse, tilføres der bikarbonat under behandlingen for at korrigere for, at personer med nyresvigt har forhøjet syreindhold i blodet – fordi nyrerne ikke kan udskille syren.

Det er dog også velkendt, at bikarbonat kan have effekt på blandt andet blodtryk og hjertets pumpefunktion.

Det kan ske, fordi mængden af bikarbonat kan have betydning for koncentrationen af calcium og kalium i blodet, og netop koncentrationen af calcium og kalium har indflydelse på hjertet.

Nu har danske forskere så undersøgt, om det altid er nødvendigt at give store mængde bikarbonat i forbindelse med dialyse, eller om man måske kan klare sig med lidt mindre.

Forskningen viser, at lidt mindre bikarbonat faktisk kan være bedre for nogle patienters blodtryk.

»Vores resultater tyder på, at patienter med dialysebehov måske kan behandles med lavere bikarbonat, når det er muligt. Det viser, at vi skal tænke i retning af at individualisere dialysen lidt mere i forhold til den enkelte patient,« fortæller en af forskerne bag studiet, overlæge, ph.d. og klinisk lektor Christian Daugaard Peters fra Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Forskningen er offentliggjort i Hemodialysis International.

Dialyse kan være hårdt for hjertet

Der er mange problemstillinger relateret til dialyse.

Ideen med studiet var meget simpelt at forstå fysiologien under dialyse bedre og lave nogle standardiserede omstændigheder, som vi kunne kontrollere Christian Daugaard Peters, klinisk lektor, Aarhus Universitetshospital

Foruden at bruge bikarbonat til at regulere surheden af blodet og påvirkningen af forskellige salte i kroppen og derigennem hjertepåvirkning er mange patienter også udfordret, fordi der under dialyse fjernes væske fra karbanen.

Holder lægerne ikke tungen lige i munden, kan de risikere, at patienterne kollapser hæmodynamisk, hvilket kan ske alene på grund af væskefjernelsen.

Noget forskning tyder dog på, at ikke alene væskefjernelsen betyder noget, men at ændringer i blodets salte måske også spiller en rolle i forhold til især hjertet.

»En forskningsgruppe i England har vist, at der allerede tidligt inde i dialysebehandlingen kan påvises myokardiel stunning, hvor områder af hjertet bliver lammet. Det skyldes formentlig ikke som sådan væsketrækket, men måske noget andet ved dialysen. Det ville vi gerne belyse i dette studie, hvor vi ønskede at undersøge effekten af at behandle med enten lav eller høj koncentration af bikarbonat,« forklarer Christian Daugaard Peters.

15 danskere med i studie

I studiet har 15 danskere med kronisk dialysebehov deltaget.

Forsøgsdeltagerne blev inviteret til dialyse to gange, hvor de blev randomiseret til enten behandling med høj koncentration bikarbonat eller lav koncentration bikarbonat (30 eller 38 mmol/L).

En uge senere modtog patienterne den modsatte behandling på anden forsøgsdag.

Forskerne målte hver time effekten på blandt andet patienternes blodtryk, blodflow og andre hjerterelaterede effektparametre. Disse blev målt med Transonic-måleudstyr.

Forskerne målte også det ortostatiske blodtryk før og efter dialysen.

»Ideen med studiet var meget simpelt at forstå fysiologien under dialyse bedre og lave nogle standardiserede omstændigheder, som vi kunne kontrollere,« forklarer Christian Daugaard Peters.

Forskelle i blodtryksfald

Resultaterne af studiet peger på, at det nok ikke er helt optimalt altid at benytte den høje koncentration af bikarbonat til patienter i forbindelse med dialyse.

For det første fandt forskerne tendens til, at blodtrykket ved det samme væsketræk faldt mere hos patienterne, når dialysen blev foretaget med høj koncentration af bikarbonat.

Ændringen fra starten til slutningen af dialysen lød på hhv. et fald på gennemsnitligt 15 mmHg i det systoliske blodtryk ved høj koncentration af bikarbonat og gennemsnitligt 7 mmHg ved den lave koncentration af bikarbonat.

»Forskellen skyldtes formentlig et større fald i hjertets slagvolumen ved den høje koncentration af bikarbonat. Når vi sammenlignede ændringer i hjertets slagvolumen, fandt vi således en signifikant forskel mellem henholdsvis højt og lavt bikarbonat,« fortæller Christian Daugaard Peters.

Christian Daugaard Peters spekulerer i, at årsagen er, at den højere koncentration af bikarbonat leder til større fald i calcium i blodet.

»Vi så signifikant større fald i blodets indhold af calcium ved dialyse med højt bikarbonat. Det samme gjaldt kalium. Både calcium og kalium kan influere på hjertets celler,« forklarer han.

Ræson i individualiseret behandling

Ifølge Christian Daugaard Peters er resultaterne interessante, fordi de peger på, at det måske ikke bør være rutine at give alle patienter med dialysebehov den samme mængde bikarbonat i forbindelse med dialyse.

Han nævner som eksempel, at højt indtag af protein leder til en større forsuring af blodet, men at ældre mennesker ofte ikke spiser så meget protein, og at surhedsgraden i deres blod derfor kan være mindre.

Til de ældre og svækkede patienter kan der derfor være ræson i at give en lavere koncentration af bikarbonat, hvis det samtidig kan reducere faldet i blodtryk og hjertets slagvolumen.

»Det er nogle af de tanker, som vi gør os. Vores resultater peger i retning af en mulighed for mere individuel behandling af vores dialysepatienter, og at vi måske skal blive bedre til at skræddersy behandlingen til den enkelte. Når man ser på vores resultater, forstår man godt, at personer i dialyse kan opleve at være lidt dårlige efter behandlingen,« siger Christian Daugaard Peters.

Han uddyber, at forskerne indtil videre kun kan se, hvad der sker på den korte bane, når man veksler mellem høj og lav koncentration af bikarbonat, men at det vil være relevant også at undersøge, hvad der sker, når man giver lav koncentration af bikarbonat over længere tid.

»Personligt synes jeg, at det er en patientgruppe, der ikke bliver lavet nok forskning i. Vi sætter nogle indstillinger på dialysemaskinerne uden egentlig at være helt sikre på, om det kan gøres bedre for den enkelte patient. Derfor er vi også ved at undersøge, hvad der sker, når vi justerer på andre parametre, blandt andet temperatur. Der er masser af ting at arbejde med for at belyse, om vi ikke kan gøre dialysebehandlingen lidt bedre for den enkelte,« siger Christian Daugaard Peters.