Forretningsudvalget i Region Midtjylland har tirsdag sagt god for, at der oprettes yderligere to nye stillinger som direktører for Aarhus Universitetshospital (AUH), så den samlede hospitalsledelse fremover udgør seks personer. »Hovedformålet med at udvide hospitalsledelsen er at sikre nærværende og tilgængelig ledelse til afdelingerne på AUH,« lyder det i indstillingen til forslaget. Hospitalsledelsen på AUH består i dag af fire direktører: en hospitalsdirektør, en lægefaglig direktør, en sygeplejefaglig direktør og en stilling som sundhedsfaglig direktør, der i øjeblikket ikke er...