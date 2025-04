Stort potentiale i ny tilgang til at tackle kroniske og resistente bakterielle infektioner

På baggrund af de første resultater har Innovationsfonden givet den maksimale bevilling på 1,5 mio. kr. til at støtte afprøvningen af en ny platform til levering af lægemidler, som kan forbedre effekten af antibiotika, og som ser ud til at have potentiale til at vende antibiotikaresistens.