Overlæge: Jeg er bekymret for nye effektiviseringer

På AUH er de mindre effektive end tidligere, fortæller overlæge. Han er bekymret for konsekvenserne, når Region Midtjylland i 2020 skal effektivisere for nyt trecifret millionbeløb.

De markante effektiviseringer fortsætter på Aarhus Universitetshospital i 2020. Her skal AUH finde effektiviseringer svarende til et beløb på 161,6 mio. kr. Effektiviseringerne er nemlig et krav fra Sundhedsministeriet. I en mail til Dagens Medicin skriver de, at »effektiviseringerne realiseres primo 2020. Dvs. 1. januar 2020.« Kravet fra ministeriet bekymrer overlægerne på hospitalet, som er […]