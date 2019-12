Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Økonomiaftalen og et engangsbeløb på 100 mio. kr. fra den nye S-regering satte en stopper for de massive besparelser, der siden begyndelsen af 2019 havde rullet hen over Aarhus Universitetshospital. Selvom nye fyringsrunder blev aflyst, er universitetshospitalet i dag stadig presset. Kerneopgaven, behandlingen af patienterne, bliver løst. Offeret for travlheden er opgaver som forskning og […]