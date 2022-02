Det er afgørende, at sundhedspersoner har tillid til, at de kan rapportere utilsigtede hændelser sanktionsfrit. Derfor er det ikke korrekt, når Beth Lilja og Torben Mogensen i deres kronik, kritiserer Styrelsen for Patientsikkerhed for at lade stabsmedarbejdere sortere i hændelserne først.

I deres kronik ‘Vi har fejlet big time’ bragt i Dagens Medicin 21. januar skriver Beth Lilja og Torben Mogensen, at arbejdet med patientsikkerhed skal redefineres og igen prioriteres.

De kritiserer også arbejdet med utilsigtede hændelser og skriver bl.a., at ‘Styrelsen for Patientsikkerhed ikke mener, at ledelserne kan håndtere de utilsigtede hændelser, medmindre diverse stabsmedarbejdere har sorteret og redigeret i dem først’. Det er ikke korrekt.

Oplysninger om identiteten af en person, der har rapporteret en utilsigtet hændelse (UTH), må kun videregives til de personer, der varetager opgaver i relation til læring og forbedring, f.eks. risikomanagere eller kvalitetsmedarbejdere. Det følger af sundhedsloven og skyldes blandt andet, at der er et ulig magtforhold mellem den, der indrapporterer, og ledelsen.

Oplysninger anvendes kun til læring

Det er afgørende, at sundhedspersoner har tillid til, at de kan rapportere utilsigtede hændelser sanktionsfrit, og at oplysningerne kun anvendes til lærings- og forbedringsarbejde.

Der kan hverken lokalt eller nationalt skabes læring eller forbedret patientsikkerhed, hvis der ikke er tillid til, at UTH-systemet er anonymt og sanktionsfrit. Både, de sundhedspersoner, der rapporterer utilsigtede hændelser, og de sundhedspersoner, der rapporteres om i UTH’er, skal beskyttes.

Vi ved, at mange ledelser har et stort lægeligt engagement i patientsikkerheden, og det afhænger ikke af, at ledelsen kender identiteten på sundhedspersonen, der rapporterer.

F.eks. vil en sygehusledelse yderst sjældent have behov for at vide, om det er læge A eller B, der har rapporteret en utilsigtet hændelse – ej heller i forhold til at engagere sig i og ledelsesmæssigt prioritere patientsikkerhed og forbedringsindsatser.

Unuanceret kritik

Beth Lilja og Torben Mogensen skriver også: ‘I Styrelsen for Patientsikkerhed gøres der sikkert et hæderligt arbejde for at udmelde retningslinjer for bedre sikkerhed. Men udmeldingerne er stort set alle lavet over samme læst: ’Pas bedre på’’. Den er påstand er for unuanceret.

Styrelsen for Patientsikkerhed formidler læringsmaterialer på en række platforme og kanaler – f.eks. videoer, webinarer, temadage, kampagner og trykte materialer.

Styrelsens læringsarbejde er både interessentinddragende og flerstrenget, ligesom der foregår koordinerede samarbejdsindsatser mellem styrelsen, andre myndigheder og sundhedsvæsenets parter og interessenter, som er mindre synlige end de nævnte kommunikationsindsatser.

Her arbejdes der systemisk med patientsikkerhedsproblematikker – f.eks. ved at opsætte barrierer, der forhindrer fejl.

Der er på nationalt niveau ikke noget quick fix, når man skal forbedre patientsikkerheden. Det kræver tæt samarbejde, en længerevarende indsats og handler også om kultur.

Særligt på lægemiddelområdet er vejen omstændelig i forhold at til at få forbedringer på nationalt niveau pga. EU-lovgivning.

Styrelsen for Patientsikkerheds læringsindsatser

Et par eksempler på nationale indsatser, der på baggrund af bl.a. eksterne evalueringer har vist sig at bidrage til forbedring af patientsikkerheden:

Indførsel af markering af epikriser hos patienter, der bliver udskrevet fra hospital og har behov for opfølgning. Der bliver lavet ni millioner epikriser i det danske sundhedsvæsen om året.

Samarbejde med FMK om barriere ved ordination af forkert dosering af methotrexat.

Samarbejde med Lægemiddelstyrelsen om depotangivelse på Oxycodon.

Dermed ikke sagt, at der ikke er rum for udvikling – og rum for, at vi og sundhedsvæsenets øvrige aktører, herunder den lokale ledelse, lærer endnu mere af de data, vi får ind gennem UTH-systemet. Og netop derfor har styrelsen også et tæt samarbejde med regioner og kommuner om en modernisering af rapporteringsordningen for læring af utilsigtede hændelser.

Der er fokus på at skabe bedre balance mellem de ressourcer, der anvendes på at rapportere utilsigtede hændelser, og den læring, der kommer ud af rapporteringerne, og på at øge kvaliteten af UTH-data. Moderniseringen forventes implementeret næste år.

Så afslutningsvis vil jeg igen understrege, at indrapporteringen aldrig må gå ud over medarbejdernes sikkerhed, og at ledelser kan varetage arbejdet med forbedring af patientsikkerheden uden at kende identiteten på dem, der rapporterer.

