OUH-direktion giver uforbeholden undskyldning i sag om ytringsfrihed

Direktionen på OUH giver en uforbeholden undskyldning efter en kammeratlig samtale med en overlæge, der har afstedkommet kritik fra godt 400 læger i et åbent brev til direktionen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Det skal ikke være til at misforså, at man har ytringsfrihed på OUH.« Sådan skriver direktionen på Odense Universitetshospital (OUH) i en mail til Dagens Medicin. Mailen kommer efter, mere end 400 læger og medicinstuderende fra hele landet har sendt et åbent brev til direktionen. Direktionen har også lagt en ‘uforbeholden undskyldning’ på OUH’s intranet. I […]