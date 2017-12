En række vestdanske lægefaglige direktører var onsdag til møde om Styrelsen for Patientsikkerheds linje. Mødet var positivt og understreger behov for klar kommunikation, siger flere direktører.

Stemningen var åbenhjertig på det møde, som direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, onsdag havde inviteret en række lægefaglige direktør med til for at drøfte styrelsens linje. Sådan lyder det fra flere af de fremmødte, som Dagens Medicin har talt med. Blandt andre lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, der roser styrelsen for […]