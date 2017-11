Sundhedsminister: Der sker ikke kun fejl, når der arbejdes hurtigt

Sundhedsministeren afviser på et samråd, at der kun sker fejl i sundhedsvæsenet, fordi personalet arbejder hurtigt. Fejl kan reduceres med god arbejdstilrettelæggelse og ledelse, mener ministeren.

Hvis personalet på landets sygehuse skal lave færre fejl og samtidig trives på deres arbejdsplads, er det nødvendigt, at regionerne lever op til deres ansvar og sørger for god ledelse af hospitalerne. Sådan lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd tirsdag eftermiddag i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. »Et godt arbejdsmiljø på […]