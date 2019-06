Et konkurrenceparameter for private aktører er at tilbyde flere, grundigere og nyere helbredsundersøgelser, der vil finde endnu flere ikke-problemer, som det offentlige sundhedsvæsen skal rydde op efter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Da Socialdemokratiet sidst stod i spidsen for en regeringsdannelse, blev det en del af regeringsgrundlaget, at der skulle indføres regelmæssige helbredstjek i Danmark. Heldigvis valgte daværende sundhedsminister Astrid Krag at »lægge forslaget om systematiske sundhedstjek på is«. Det gjorde hun, fordi der er solid evidens for, at helbredstjek ikke gavner, men fører til unødvendige undersøgelser […]