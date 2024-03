Aarhus Universitet har i et nyt studie skabt et overblik over de 49 diagnoser under betegnelsen ektodermal dysplasi, og hvor mange som er diagnosticeret i Danmark. Studiet viser, at der er færre patienter med ektodermal dysplasi end tidligere antaget. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ektodermal dysplasi er en sjælden genetisk lidelse som kan have stor indflydelse på patienters livskvalitet. Under betegnelsen ektodermal dysplasi findes der 49 diagnoser. Nogle kan ikke svede, andre er født med få og meget...