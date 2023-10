Lægeforeningen om aktiv dødshjælp: Regeringen bør lytte til Det Etiske Råd

Et klart flertal af Det Etiske Råds medlemmer, hele 16 ud af 17, er af den overbevisning, at det ikke er muligt at etablere en forsvarlig regulering af dødshjælp, og anbefaler på baggrund af dette, at man ikke legaliserer dødshjælp i Danmark. Det bør få regeringen til at genoverveje drøftelserne om at sikre en værdig død, mener Lægeforeningen.