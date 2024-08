Kvinder i alderen 50-69 år deltager mere i screeningsprogrammerne for tarm- og livmoderhalskræft, hvis de bliver tilbudt et tjek af deres screeningshistorik, når de er til mammografi. Det viser ny forskning fra Universitetsklinik for Kræftscreening på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitet, som Regionshospitalet Randers har skrevet om i en pressemeddelelse. I et studie, som læge ved Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser Anne Dorte Lerche Helgestad har fået udgivet i tidsskriftet PLOS Medicine, konstaterer man, at blandt de kvinder, som...