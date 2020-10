Ny FAPS-formand vil skabe mere flow i det nære sundhedsvæsen

En mangeårig interesse for lægefaglig politik kulminerede i begyndelsen af oktober for Ann-Louise Reventlow-Mourier, da hun blev valgt til formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger. Øverst på hendes politiske dagsorden står ønsket om, at hendes medlemmer får en central rolle i det nære sundhedsvæsen.