Nyt politikpapir skal give FAPS central rolle i det nære sundhedsvæsen

De praktiserende speciallæger vil nytænke det nære sundhedsvæsen og selv spille en mere central rolle i samarbejde med almen praksis. Visionen er, at der skal være kortere fra patient til behandling, og at de praktiserende speciallæger i en støttefunktion for almen praksis skal holde flere patienter i det nære sundhedsvæsen.