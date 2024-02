‘Nævn for Sundhedsapps’ er et nyt nævn, der skal vurdere, hvilke sundhedsapps der kan anbefales og vises på Sundhed.dk. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse. Midt i november i 2023 fremlagde regeringen sin digitaliseringsstrategi, hvori regeringen foreslog at etablere et Nævn for Sundhedsapps. Alle Folketingets partier er blevet enige i at afsætte midler til finansiering af nævnet i perioden 2024-2027. Nævnet vil få sekretariatsbetjening af Lægemiddelstyrelsen og vil få til opgave at vurdere, om sundhedsapps kan anbefales til borgere og...