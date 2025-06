Regionernes lægemiddelindkøber, Amgros, vil fra 1. juli udvide med et nyt forretningsområde, når en kommende forsøgsordning åbner for, at Amgros også kan forhandle rabataftaler på lægemidler til apotekerne. Hidtil har Amgros’ rabatforhandlinger med lægemiddelvirksomhederne været begrænset til sygehusmedicin. For Amgros handler det ikke kun om, at man nu skal betjene et nyt marked. Det kommer også til at være en anden kategori af lægemidler, der skal forhandles om. I den nuværende forretning på sygehusområdet er der tale om lægemidler med...