Nyt forskningsprojekt: Kan sensorteknologi hjælpe indlagte patienter med diabetes?

Mange patienter med diabetes er bange for, at deres diabetes kommer ud af kontrol, hvis de bliver indlagt på hospitalet. Brug af sensorteknologi kan måske give både mere tryghed hos patienterne og en bedre og mere effektiv behandling. Det skal et nyt forskningsprojekt på Nordsjællands Hospital nu undersøge.