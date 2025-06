Hvis personer med type 2-diabetes bliver udstyret med en kontinuerlig glukosemåler i 14 dage, har det stor betydning for deres kost- og motionsvaner. Det viser 2Sense-studiet, der bliver lavet af Diabetesforeningen. Nuvel, det er måske ikke underligt, at hvis personer med type 2-diabetes hele tiden kan overvåge, hvilken betydning deres fødevarevalg har for deres blodsukker, at det også får dem til at ændre vaner, men nu viser nye data fra 2Sense, at denne effekt varer ved, selv efter den kontinuerlige...