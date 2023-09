Diabetesforeningen råber på mere sammenhængskraft i sundhedsvæsenet

En undersøgelse blandt Diabetesforeningens medlemmer viser, at langt de fleste føler, at der ikke er god sammenhængskraft i sundhedsvæsenet, og at de mange behandlere ikke snakker sammen. Resultatet af undersøgelsen får nu Diabetesforeningen til at komme med 20 konkrete forslag til, hvordan problemerne for kronisk syge i Danmark kan løses bedre.