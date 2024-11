Den nye sundhedsreform lægger op til et mere nært sundhedsvæsen, hvor alle borgere, uagtet geografisk placering, gennem initiativer som flere læger og udlicitering af opgaver, får mulighed for ordentlig sundhedspleje. Og til at holde øje med, hvordan reformens store løfter klarer sig i praksis, er et flertal i Folketinget blevet enige om, at etablere et National Center for Sundhedstjenesteforskning på Aalborg Universitet. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse. Centeret er en opgradering af det i forvejen eksisterende Center for...