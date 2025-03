Kommunal Sundhed hædrer igen i år årets bedste initiativ i det nære sundhedsvæsen med prisen Den Gyldne Tråd. Pia Kürstein Kjellberg, der sidder med i dommerkomiteen, opfordrer til at indstille for at synliggøre de mange lokale succeser. Indstil din kandidat senest 24. april.

Kender du til et nytænkende og tværsektorielt initiativ, der har fået styr på det tværsektorielle samarbejde?

Et initiativ, som har en helt særlig måde at inddrage borgerne på, eller som har skabt en utraditionel og velfungerende organisationsform til glæde for ansatte og borgere?

Eller kender du måske til et helt tredje initiativ, der har vist nytænkning og engagement i det nære sundhedsvæsen?

Så er det nu, du skal gøre os opmærksom på det.

Mediet Kommunal Sundhed uddeler nemlig for niende gang ‘Den Gyldne Tråd’ – en pris, som er indstiftet for at sætte spot på de bedste nye initiativer i det nære sundhedsvæsen.

Den Gyldne Tråd tildeles primært til enheder inden for det nære sundhedsvæsen – her forstået som samspillet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger – samt i relaterede institutioner og virksomheder.

Indstil din kandidat til Den Gyldne Tråd 2025 her.

Vis de lokale succeser

Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i Vive og medlem af dommerkomitéen, opfordrer kraftigt så mange som muligt, der sidder inde med gode tværsektorielle projekter, til at melde sig til konkurrencen om Den Gyldne Tråd.

Ikke bare for at vinde, men også for at synliggøre lokale succeser.

Dommerkomiteen Pia Kürstein Kjellberg, projektchef, VIVE Liselott Blixt, 1. viceborgmester (UP), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Greve Kommune Gunver Lillevang, praktiserende læge, Roskilde Claus Richter, adm. direktør, Diabetesforeningen Jonatan Schloss, kommunaldirektør, Egedal Kommune Flere følger …

»Vi har jo en vedvarende udfordring i forhold til at skabe kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Derfor er det vildt vigtigt, at de projekter og initiativer, der rent faktisk lykkes, kan inspirere andre, så alle ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang, men kan lære af de gode eksempler,« siger Pia Kürstein Kjellberg.

Når dommerkomiteen har valgt tre nominerede kandidater blandt indstillingerne, skal de nemlig præsentere deres projekt på konferencen ‘Den Gyldne Tråd 2025’ på bedste ’Løvens hule’-vis.

Her vil dommerkomiteen spørge ind til og udfordre projekterne, inden de voterer og kårer vinderen af initiativprisen.

Input fra dommerpanelet

Selvom man ikke vinder, så vil man som nomineret få input fra dommerpanelet til sit projekt, understreger Pia Kürstein Kjellberg

»Jeg er overbevist om, at de kommuner, der har haft mulighed for at deltage tidligere, har haft stor værdi af både at deltage i konferencen og få lov til at synliggøre deres projekter. Der er jo tradition for, at ikke kun vinderprojektet, men også dem, der kommer tæt på, bliver fremhævet og hevet frem i lyset. Og selve dysten er meget underholdende,« siger Pia Kürstein Kjellberg.

Udover diplom og blomster til vinderen, vil der også være præmier til alle tre nominerede fra konsulentvirksomheden Case by Case, der bl.a. hjælper kommunerne med compliance, effektivisering og anden optimering.

Fristen for indstillinger er torsdag 24. april kl. 12.

Indstil din kandidat her.

På konferencen Den Gyldne Tråd 2025 kan du udover at opleve de nominerede også blive klogere på implementeringen af sundhedsreformen og ældrereformen, og få inspiration til at tackle manglen på sosu-personale, når bl.a. ældreminister Mette Kierkgaard (M) gæster konferencen.

Du kan tilmelde dig konferencen her.

Indstillinger skal leve på op til følgende kriterier:

Tværsektorielt samarbejde

Borgerinddragelse

En utraditionel og velfungerende organisationsform

Nytænkning og engagement i det nære sundhedsvæsen

Dokumenterede resultater

Skaleringspotentiale

Implementeringsgrad

Prisen bliver uddelt på konferencen ‘Den Gyldne Tråd 2025’ 22. maj.