Freitag foreslår 100 ekstra uddannelsespladser i almen praksis

Regeringens forslag om 30 nye pladser på videreuddannelseforløbene i almen medicin er ikke nok til at komme lægemanglen til livs, mener formand for PLO Christian Freitag.

De næste par år bør der være 100 ekstra pladser på videreuddannelsesforløbene i almen medicin. Sådan lyder det fra formand for PLO Christian Freitag, som en kommentar på regeringens udspil for almen praksis, der bl.a. går på at oprette 30 ekstra uddannelsespladser i almen medicin. Formand for PLO Christian Freitag byder udspillet velkommen, men mener, […]