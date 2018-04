Patienter med ikke-småcellet lungekræft ser ud til at gå en lysere fremtid i møde takket være flere nye immunterapier, der ifølge nye forskningsresultater bragt på videnskabelige konferencer og i tidsskrifter kan forlænge levetiden.

F.eks. har en amerikansk forskergruppe i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Oncology netop offentliggjort lovende resultater fra et fase II-forsøg med patienter, som lider af metastatisk ikke-småcellet-lungekræft. Studiet viser, at de ved at behandle patienter med en ny klasse af midler målrettet til denne patientgruppe, kan forhindre kræftcellerne i at spænde ben for kroppens eget immunforsvar. Ved at kombinere checkpoint-hæmmeren nivolumab med det nye immunstimulerende middel ALT-803 lykkedes det at pacificere de stoffer, som kræftcellerne udspyr, og som svækker immunforsvaret ved at bremse de hvide blodlegemers aktivitet. ALT-803 deaktiverer bremsen, så de hvide blodlegemer atter uhæmmet kan gå til fuldt angreb på kræftcellerne.

»Det, der er unikt ved vores behandling, er, at den forener to helt forskellige slags lægemidler, som aldrig er blevet kombineret til behandling af mennesker før. Det kliniske forsøg dokumenterede, at disse to lægemidler kan blive forsvarligt administreret. Dertil kommer, at vi har frembragt evidens for, at behandlingen kan hjælpe patienter, som ikke har opnået effekt af behandling med checkpoint-hæmmerne alene,« siger Mark Rubinstein, der er førsteforfatter og immunolog ved Hollings Cancer Center under the Medical University i South Carolina, ifølge en pressemeddelelse bragt via Eurekalert.

Signifikant højere overlevelse

På den europæiske lungekræftkonference ELCC 18 i Geneve præsenterede et fransk forskerhold få dage senere resultater fra et fase II-studie, der dokumenterede, at den generelle overlevelse var signifikant højere for patienter på behandling med immunterapi (atezolizumab) frem for kemoterapi (docetaxel) både to og tre år efter, at behandlingen var blevet sat i værk. Omtrent en tredjedel af patienterne i atezolizumab-gruppen var i live to år efter iværksat behandling mod blot 16,6 pct. i den gruppe, der fik kemoterapi.

»Knap hver femte patient behandlet med atezolizumab var i live tre år efter. Dette placerer immunterapien blandt de lægemidler, som har den højeste generelle overlevelse i patienter, der tidligere er blevet behandlet mod deres sygdom,« siger lederen af studiet, Dr. Julien Maziéres fra Toulouse University Hospital til magasinet DDDmag.

Meget opmuntrende resultat

Endelig har en international forskergruppe i går publiceret en artikel i New England Journal of Medicine, der konkluderer, at patienter med tidligere ubehandlet metastatisk ikke-småcellet-lungekræft, og som hverken havde mutationer af typen EGFR ALK, opnåede signifikant længere generel overlevelse og progressionsfri overlevelse end dem, der alene fik kemoterapi.

Dette resultat betegner Karl-Gustav Kölbeck, der er overlæge ved lungekræfklinikken på Karolinska universitetssygehus, som ‘meget opmuntrende’ overfor den svenske udgave af Dagens Medicin.

»Det bliver stadig mere klart, at immunokemiske stoffer er værdifulde som førstelinjebehandling i spredning af lungekræft. Det er særligt interessant, at patienter med svære tumortyper reagerer bedst,« siger Karl-Gustav Kölbeck til Dagens Medicin i Sverige.