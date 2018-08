Dorthe Crüger stopper som sygehusdirektør

Sygehus Lillebælt mister sin direktør. Dorthe Crüger har opsagt sin stilling, efter at hun i en periode har overvejet at bruge sit liv på noget andet end at være direktør på Sygehus Lillebælt. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Dorthe Crüger stopper som administrerende sygehusdirektør med udgangen af oktober 2018. Det er ikke på grund af et andet job, men fordi hun vil give sig selv god tid til at tænke over, hvilke nye udfordringer hun skal kaste sig over.

»Da jeg blev direktør på Sygehus Lillebælt i 2010, havde jeg en drøm om at hjælpe med at skabe Patienternes Sygehus. Den drøm synes jeg i høj grad, vi er lykkes med. På den måde føler jeg, at jeg har opnået det, jeg ville. Vi har nogle af landets mest tilfredse patienter og nogle virkelig dygtige ledere og medarbejdere, der sagtens selv kan videreføre visionen. Derfor har jeg besluttet, at det nu er tid til, at jeg skal noget andet. Hvad det andet skal være, har jeg endnu ikke lagt mig fast på, men jeg er sikker på, der nok dukker nye muligheder op hen ad vejen. Foreløbig vil jeg dog koncentrere mig om at sige ordentligt farvel til det sygehus, jeg holder så meget af, og derefter vil jeg ud at rejse nogle måneder,« siger Dorthe Crüger om årsagen til at hun siger sin stilling op.

Regionsdirektør Jane Kraglund, er ked af at skulle sige farvel til Dorthe Crüger som sygehusdirektør.

»Hun har hele tiden haft fokus på patienten, som det et sygehus skal dreje sig om. Hun har netop afleveret et færdigudbygget akutsygehus i Kolding, hvor medarbejderne står klar til at give akutte patienter den mest kvalificerede behandling. Og hun har sin del af æren for, at Vejle Sygehus er blandt de bedste i landet, når det handler om kræftbehandling. Jeg vil ønske hende alt godt i fremtiden. Jeg har lavet en aftale med Dorthe om, at vi fortsat kan gøre brug af hendes kompetencer til forskellige opgaver, efter at hun stopper, og den aftale er jeg rigtig glad for,« siger hun i pressemeddelelsen.

En karriere med fokus på behandling af kræft

Dorthe Crüger er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Hun har gennem hele sin karriere særligt interesseret sig for behandling af kræft. Frem til 2010, hvor hun blev lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, arbejdede hun som overlæge og ledende overlæge på sygehuset i Vejle med få afstikkere til andre sygehuse. På Sygehus Lillebælt var hun lægelig direktør fra 2010 til 2015, hvor hun fik jobbet som administrerende direktør for sygehuset.

Ved siden af jobbet som sygehusdirektør var hun fra 2015 til i år formand for Kræftens Bekæmpelse. En post hun fratrådte i maj.

Dorthe Crüger udgør som administrerende direktør den øverste ledelse på Sygehus Lillebælt sammen med lægelig direktør Mads Koch Hansen og sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen.

Stillingen som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt bliver slået op snarest muligt.