I Danmark blev skildvagtslymfeknudeteknikken indført nationalt i forbindelse med et studie, hvori forskere samtidigt undersøgte effekten af implementeringen. Teknikken går meget enkelt ud på, at kirurgen i forbindelse med fjernelse af livmoderen kun fjerner de første lymfeknuder, der dræner kræften, og undersøger dem ekstra grundigt for metastaser. Finder kirurgen metastaser, bliver kvinden sat i behandling med kemoterapi, mens kvinder uden metastaser ikke skal have mere behandling. Fordelen ved skildvagtslymfeknudeteknikken er, at det ikke er nødvendigt for kvinderne at få fjernet...