Årets kongres for American Society of Oncology (ASCO 2023) er i nu slut, og det er tid til at gøre status over, hvad vi lærte på kongressen. Blandt andet lærte vi, at danske onkologer er med helt fremme, når det kommer til den brede internationale forskning inden for kræftområdet. Det viste de resultater, som overlægerne Lars Henrik Jensen, Inna Chen og Mansoor Raza Mirza præsenterede. Her er, hvad de danske overlæger havde taget med til ASCO. Adjuverende kemoterapi ændrer ikke...