Klinisk Biokemisk Afdeling bliver en professor rigere, når overlæge på afdelingen Shoaib Afzal i dag, 1. februar, tiltræder sit professorat i klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. »Det var en fantastisk følelse at få nyheden om professoratet, og jeg ser det som en stor anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet. Det er rart, at andre også finder min forskning interessant, og det giver mig en bekræftelse i, at min forskning skaber...