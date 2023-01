Hvert år får omkring 1.800 mennesker et eller for den sags skyld begge ben amputeret i Danmark. Det er ikke præcist opgjort, hvor mange der bagefter får en protese, men ifølge en rapport fra REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) fra 2021, anslås tallet til at ligge på ca. en tredjedel, dvs. omkring 600 mennesker. De største fordele er, at den udvendige protese kan monteres hurtigt og stabilt med en snaplås, og at patienterne slipper for de gener, der er...