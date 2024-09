Fire forskningsledere: Svær og dyr adgang til registerdata svækker sundhedsforskningen

Store, uigennemskuelige regninger og forsinkede forskningsprojekter er et problem for mange forskere, der bruger registerdata i deres forskning. Det får nu fire fremtrædende professorer og forskningsledere til at kritisere Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice for at være en hæmmende faktor for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark.