Det var afslutningen på et forløb, som havde været både overraskende langt og kostbart for forskerne, da de første spørgeskemaer i et stort forskningsprojekt endelig kunne sendes ud i midten af august i år. Forskerne bag det, som forventes at blive verdens største undersøgelse af, hvordan det går patienter, efter at de er blevet opereret for lyske- eller mavebrok, havde måske nok forventet, at det kunne tage nogle måneder at få adgang til de data, de havde behov for. Derfor...