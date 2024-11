I den danske offentlighed er det især den politiske beslutning fra 2008 om at indføre pakkeforløb for en lang række kræftsygdomme, som tillægges hovedparten af æren for, at sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom i dag er markant større end for 20-25 år siden. Men den helt afgørende brik, der sørgede for, at kræftpakkerne kom til at fungere, var Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG). DMCG har siden sin grundlæggelse i 2004 leveret de afgørende byggeklodser i det fundament, som de...