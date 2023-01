For 12 år siden mistede Jesper Aagaard Nielsen begge ben, da han som udsendt for Forsvaret til den afghanske Helmand-provins var så uheldig at træde på en landmine. I dag er han et medicinsk fænomen på dansk jord, nemlig den eneste her i landet, der indtil videre har fået de såkaldte OI-proteser på begge ben. OI står for ‘osseointegreret’, og udtrykket dækker over, at protesen i modsætning til de sædvanlige proteser ikke sidder som et hylster uden på benstumpen, men...