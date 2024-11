Når formænd for fire forskellige cancergrupper skal give deres bud på, hvilken betydning oprettelsen af de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) har haft på kræftområdet de seneste 20 år, er det tydeligt, at de 25 cancergrupper under DMCG-paraplyen har langt flere sammenfaldende interesser end der er områder, hvor de skiller sig ad. For dem alle er målet i sidste ende at kunne levere kræftbehandling af den højeste og mest ensartede kvalitet. Og med dannelsen af DMCG for 20 år siden fik...