Ny generation af praktiserende læger prioriterer anderledes

Udviklingen i almen praksis med et voksende antal af kvinder, der i højere grad organiserer sig kompagniskaber, er et udtryk for et generationsskifte. Det mener forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton, der peger på, at ønskerne er de samme blandt de yngre læger på tværs af køn.