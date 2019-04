Gift med læge: Topforhandler trækker sig fra forhandlinger med de praktiserende læger

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Anders Kühnau (A), formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), vil ikke lede de forestående overenskomstforhandlinger med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Anders Kuhnau, der stod i spidsen for OK18 og var næstformand for forhandlingerne i forbindelse med OK14, fortæller til Dagens Medicin, at årsagen er, at hans kone Anna Hjerrild Grau blev speciallæge i […]