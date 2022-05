Praktiserende læge om vaccinationsaftale: »Regionerne skulle have inddraget os langt tidligere«

Som et af de første lægehuse i Region Hovedstaden vaccinerede Allinge Lægehus i weekenden 56 borgere under den nye aftale om COVID-19-vaccination i almen praksis. Når Rikke Hjorth Westh ser på, hvilke patienter som mødte op i hendes lægepraksis, bekræftes hun blot i, at regionen skulle have inddraget lægerne langt tidligere.