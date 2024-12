Det storsælgende diabeteslægemiddel Ozempic øger risikoen for den svært invaliderende øjensygdom NAION for patienter med type-2 diabetes. Det viser to uafhængige studier fra Syddansk Universitet (SDU), der har undersøgt danske brugere af Ozempic med to forskellige metoder. Begge studier har udgangspunkt i danske registre. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. De to studier er udarbejdet af Jakob Grauslund, professor i øjensygdomme, og Anton Pottegård, professor i lægemidler Begge studier uafhængigt af hinanden viser, at Ozempic mere end øger risikoen for...