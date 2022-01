Ny forskning: CT-skanninger skal forebygge blodpropper og redde liv

Hjertelæger har fået en bevilling på seks mio. kr. fra Sygeforsikringen ’danmark’ til at vise, at man med CT-skanninger af kranspulsåren hos risikopersoner kan forebygge åreforkalkning og den medfølgende risiko for blodprop i hjertet og død.