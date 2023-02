Tusindvis af kvinder får hvert år at vide, at deres ufrivillige abort skyldtes, at der var noget galt med fosteret. Det har været fortællingen altid, uden at lægerne egentlig har haft nogen dokumentation for deres påstand. Nu viser et nyt dansk studie, at man med en blodprøve fra moderen kan fortælle hende, om fosteret er gået tabt på grund af en alvorlig kromosomfejl, eller om noget andet har været galt – måske endda med kvinden og manden, der forsøger at...