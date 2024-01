Holbæk Sygehus har fået ny cheflæge i Akutafdelingen

Tine Grolin Kristensen er fra 1. januar ansat på cheflæge i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus. »Jeg glæder mig til at fortsætte udviklingen af specialet og afdelingen sammen med gode kolleger og til at få et endnu bedre samarbejde med hele sygehuset om de akutte patienter,« siger den nye cheflæge.