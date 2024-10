Et nyt center vil gennem grundforskning arbejde for at afdække de mekanismer, der udløser og afslutter migræneanfald. Navnet bliver Center for Discoveries in Migraine og bliver forankret på Rigshospitalet. Danmarks Grundforskningsfond har i øvrigt bevilget 60 mio. kr. over de næste seks år, med mulighed for forlængelse med 40 mio. kr. fordelt over yderligere fire år. Et af målene for det nyoprettede center er at udvikle ny sygdomsspecifik medicin inden for de næste ti år. Godt nyt, hvis man er...