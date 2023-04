Omkring 1.000 danskere dør hvert år af alkoholrelateret leversygdom. Omkring 15.000 personer lever med så svær alkoholrelateret leversygdom, at det går ud over deres livskvalitet. Resultaterne er næsten så gode, at man har svært ved at tro på dem Mads Israelsen, læge, ph.d. og postdoc ved Center for Leverforskning på Odense Universitetshospital I dag findes der ingen gode behandlinger til personer med sygdommen, men det kan der måske komme inden for den nærmeste fremtid. Et dansk klinisk fase 2-studie viser...