På Afdeling for Patologi på Herlev Hospital blev det i 2017 besluttet at indføre ‘next generation sequencing’ (NGS) til patienter med lymfomer. I tæt samarbejde med den daværende Afdeling for Hæmatologi på Herlev Hospital blev analysen fra starten af 2020 indført som rutineanalyse til alle patienter med lymfomdiagnoser. Formålet med rutinemæssigt at foretage NGS var at tage skridt i retning af at kunne udnytte den information, som ligger i generne, til at blive klogere på patienternes kræftsygdom, risikoprofil, diagnose og...