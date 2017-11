Den amerikanske lægemiddelmyndighed Food and Drug Administration (FDA) har givet accelereret godkendelse til Calquence (acalabrutinib) , så midlet kan bruges til behandling af voksne med Mantle celle lymfom, der har modtaget mindst en forudgående behandling. Det skriver FDA i en pressemeddelelse.

Mantle celle lymfom er en sjælden og aggressiv form for ikke-Hodgkin-lymfom, og når sygdommmen diagnostiseres, har den normalt spredt sig til lymfeknuder, knoglemarv og andre organer.

Calquence er en kinasehæmmer, der virker ved at blokere et enzym, der kræves af kræften, for at formere sig og sprede sig, og godkendelsen fra FDA er baseret på data fra et enkeltarmsforsøg, der omfattede 124 patienter med mantelcellelymfom, der havde modtaget mindst en forudgående behandling. Resultatet viste, at 81 pct. af forsøgsdeltagerne havde opnået fuldstændig eller delvis krympning af deres tumorer efter behandling.

Almindelige bivirkninger ved behandlingen Calquence omfatter hovedpine, diarré, blå mærker, træthed, muskelsmerter samt reducerede niveauer af røde blodlegemer, blodplader og neutrofiler i blodet.

Calquence er godkendt via en acceleret proces, og producenten AstraZeneca er derfor forpligtet til at fremlægge yderligere dokumentation for midlets effekt for at en permanent godkendelse.