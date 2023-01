Patentudløb på øjenmedicin kan skabe besparelser, men ventetid for patienterne

Det europæiske patentudløb på Novartis' lægemiddel Lucentis har åbnet for markedsføring af et biosimilært alternativ inden for våd AMD. Det har fået Medicinrådet og Amgros til at øjne besparelser i medicinbudgetterne, mens klinikerne frygter for kapaciteten.